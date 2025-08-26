De ferme en fête – Maison Dicina / Dessine-moi une brebis

Programme de la soirée :
– Concerts gratuits : Profitez de la musique live avec 2 groupes locaux : les 6 Mules et la fanfare Zigomaclik, dès 19h. Ambiance assurée !
– Magiciens : Déambulation magique et humoristique
– Jeux : Notre parcours Ninja fait le bonheur des enfants pour s’amuser tout au long de la soirée.
– Barbecue et buvette : Nous mettons à votre disposition des barbecues pour que vous puissiez griller vos viandes achetées sur place avec tables, bancs, assiettes, couverts.
Tout est prévu, de l’apéritif au dessert !
Ventes sur place :
– Viandes + accompagnements
– Frites / Hot dog
– Planches apéro
– Fromages et yaourts
– Boissons
– Crêpes
Les grandes nouveautés cette année :
– 2 concerts
– 2 points de vente pour vous proposer nos viandes / fromages et Yaourts
– Possibilité de précommander 2 colis de viande sur internet : un colis pour ¾ personnes l’autre colis pour 6/8 personnes. Vous pourrez récupérer votre commande sur place sans attente
– Possibilité de réserver votre table : Donnez-nous votre nom + le nombre de personnes + votre numéro de téléphone en nous contactant au 06 59 54 11 66 (laissez nous un message on vous recontactera)
– Pas de ticket ou jeton à acheter, réglez vos consommations en direct