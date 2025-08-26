De ferme en fête – Maison Dicina / Dessine-moi une brebis

Profitez d’un barbecue où vous pourrez griller vos viandes achetées sur place, tout en écoutant deux groupes de musique. Les enfants ne seront pas en reste avec un jeu amusant et un magicien pour les émerveiller.

Programme de la soirée :

– Concerts gratuits : Profitez de la musique live avec 2 groupes locaux : les 6 Mules et la fanfare Zigomaclik, dès 19h. Ambiance assurée !

– Magiciens : Déambulation magique et humoristique

– Jeux : Notre parcours Ninja fait le bonheur des enfants pour s’amuser tout au long de la soirée.

– Barbecue et buvette : Nous mettons à votre disposition des barbecues pour que vous puissiez griller vos viandes achetées sur place avec tables, bancs, assiettes, couverts.

Tout est prévu, de l’apéritif au dessert !

Ventes sur place :

– Viandes + accompagnements

– Frites / Hot dog

– Planches apéro

– Fromages et yaourts

– Boissons

– Crêpes

Les grandes nouveautés cette année :

– 2 concerts

– 2 points de vente pour vous proposer nos viandes / fromages et Yaourts

– Possibilité de précommander 2 colis de viande sur internet : un colis pour ¾ personnes l’autre colis pour 6/8 personnes. Vous pourrez récupérer votre commande sur place sans attente

– Possibilité de réserver votre table : Donnez-nous votre nom + le nombre de personnes + votre numéro de téléphone en nous contactant au 06 59 54 11 66 (laissez nous un message on vous recontactera)

– Pas de ticket ou jeton à acheter, réglez vos consommations en direct