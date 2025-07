De la fève de cacao à la fève de chocolat avec la Cité du Chocolat Valrhona – Valence en Gastronomie Festival

Percez les secrets des étapes de fabrication en plantation et en chocolaterie. Place ensuite à la dégustation autour de 2 chocolats Valrhona. Un atelier pour comprendre tout ce qui se cache derrière une fève de chocolat.

Le chocolat Valrhona vous dévoile ses secrets dans un atelier pensé spécialement pour vous !

Découvrez le savoir-faire de la Cité du Chocolat Valrhona et et les secrets de fabrication des délicieux chocolats Valrhona. Expérimentez les saveurs, repérez les variations, aiguisez vos papilles ! Pendant près d’une heure, vous apprendrez et dégusterez, accompagnés par un expert de la Cité du Chocolat mobilisé à vos côtés.

Partagez cet atelier avec votre famille, vos amis, votre conjoint·e et vivez une expérience délicieuse dans le cadre de Valence en Gastronomie Festival 2025.

Sur réservation.