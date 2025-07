Maëlle crée un univers poétique autour des chants traditionnels de la mer Noire à la mer Égée. Elle puise principalement son inspiration dans les répertoires de Turquie, de Grèce et de Bulgarie, incluant aussi des compositions personnelles.

Traversant les territoires dans la peau d’une rêveuse, elle parcourt ces traditions orales qui évoquent, siècle après siècle, la même humanité. Elle accompagne les chants de sa harpe à leviers avec des arrangements créatifs. Lorsque les sons continus viennent à manquer, c’est la vielle à roue qui prend le relai, comme soutien au chant, ouvrant une porte vers d’autres couleurs et textures sonores.

Ce rendez-vous suspendu, tout en poésie, ouvre la nouvelle saison du Cpa. Le plaisir de se retrouver et de partager se poursuit autour du verre de l’amitié offert par l’Atelier Toros.

