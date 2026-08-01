Concert

De la parole aux chants

Chants médiévaux et traditionnels

De la parole aux chants
Le 21/08/2026 18:00

1290 CHATEAU VIEUX 26460 Bouvières Tél. 06 62 77 75 04

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Poèmes, chant grégorien, arménien, judéo-espagnol, troubadour