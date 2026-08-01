Poèmes, chant grégorien, arménien, judéo-espagnol, troubadour
Concert
De la parole aux chants
Chants médiévaux et traditionnels
Le 21/08/2026 18:00 Informations complémentaires
1290 CHATEAU VIEUX 26460 Bouvières Tél. 06 62 77 75 04
Payant
Chants médiévaux et traditionnels
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