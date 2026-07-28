Célébrons un cinéma au croisement des arts et des idées qui l’inspirent, entre littérature et sciences humaines. Avant-premières, concerts, masterclass, rencontres prestigieuses, lectures et de nombreuses surprises vous attendent au Palais des Congrès Charles Aznavour et dans les cinémas Les Templiers, Les 7 Nef et Le Palace.
Programme complet à venir sur delecritalecran.com
De l’écrit à l’écran
Le festival De l’écrit à l’écran de Montélimar fête sa 15ème édition anniversaire.
Célébrons un cinéma au croisement des arts et des idées qui l’inspirent, entre littérature et sciences humaines. Avant-premières, concerts, masterclass, rencontres prestigieuses, lectures et de nombreuses surprises vous attendent au Palais des Congrès Charles Aznavour et dans les cinémas Les Templiers, Les 7 Nef et Le Palace.