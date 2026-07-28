Festival

De l’écrit à l’écran

Le festival De l’écrit à l’écran de Montélimar fête sa 15ème édition anniversaire.

De l’écrit à l’écran
du 18/09/2026 09:00 au 24/09/2026 18:00
Site internet
Payant

Célébrons un cinéma au croisement des arts et des idées qui l’inspirent, entre littérature et sciences humaines. Avant-premières, concerts, masterclass, rencontres prestigieuses, lectures et de nombreuses surprises vous attendent au Palais des Congrès Charles Aznavour et dans les cinémas Les Templiers, Les 7 Nef et Le Palace.
Programme complet à venir sur delecritalecran.com