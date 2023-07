« de si vieux enfants » (cie les farfollions del a caille)

Au rythme des visites plus ou moins fréquentes de leurs familles, le temps s’écoule comme un goutte-à-goutte..Ils vont surprendre et se faire surprendre par leurs émotions. Les relations intergénérationnelles sont rarement limpides, les enfants endossent le rôle protecteur et les aînés celui d’enfants, c’est bien connu… ».C’est tout notre regard sur la fin de vie que vient traiter ici le texte de Frédéric Dubost, sous la mise en scène de Florent Fazilleau, tout en émotions, amour et humour.. Avec la troupe Les Farfollions de la Caille (www.lesfarfollions.com).

Spectacle théâtrale proposé dans le cadre du 11è Parcours Artistique de Venterol