Sur la nuit en toile de fond, lumière, contes et musique s’unissent pour créer une atmosphère féerique. Cette année encore les majestueuses lanternes d’osier et de papier sculptées par Isabelle Barthélemy apporteront une touche poétique à cette balade festive.
Rejoignez-les avec votre lanterne à 17h30 devant la Maison des Possibles pour suivre le cortège lumineux à travers les rues de Nyons jusqu’à la Maison de Pays. N’oubliez pas vos gants…
Déambulation aux lanternes – Contes et rencontres
Déambulation aux lanternes dans le cadre du festival Contes et Rencontres.
16-18 rue Pierre Toesca 26110 Nyons Tél. 06 30 21 13 84
