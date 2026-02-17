Tarif : entrée du musée plus 4EUR la visite, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Réservations de la visite en ligne sur museedevalence.fr ou à la billetterie du musée à partir du 01 mars (4EUR non modifiables, non remboursables, non échangeables), les billets d’entrée sont à prendre le jour même en billetterie.
Horaires d’ouverture du musée : 10h-12h30/14h-18h
Retrouvez le programme de la saison sur museedevalence.fr
Déambulation musicale dans l’exposition « Hubert Robert & Fragonard. Le sentiment de la nature »
Déambulation musicale dans l’exposition temporaire
Une autre façon de découvrir l’exposition temporaire, accompagné uniquement par les improvisations musicales du violoniste Romain de Mesmay. Dès 12 ans
4 Place des Ormeaux 26000 Valence Tél. 04 75 79 20 80
