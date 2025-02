Débat : la lune, réalité et croyances

Jean-Luc BOISSEL, invité par l’Université Populaire, nous dira comment la Lune semble accompagner la Terre dans son voyage autour du Soleil depuis toujours.

Et depuis que les hommes l’observent, elle est source de légendes extraordinaires et de croyances profondément ancrées. Elle est aussi à l’origine d’aventures spatiales et de découvertes fondamentales sur notre environnement.

Découvrir son origine, comprendre son fonctionnement, décrire ses influences sur la Terre et sur le vivant seront des points abordés au cours de cette soirée. Le conférencier distinguera réalité et idées reçues, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques actuelles.