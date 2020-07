Guinguette au bord de la Sye tous les mercredis et jeudis en juillet et en août. Au programme : apéro-concerts, DJ sets, à boire / à manger – local et végétal !

Des rivières de larmes et trois albums pour embarcation, toujours pour mieux s’aventurer là où à notre époque on se plairait à fuir. Delacave, c’est ce sentiment incontrôlable qui nous poussent à souffrir, et plus que tout à aimer ça.