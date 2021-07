Laissez parler votre imagination et votre créativité ! Cet atelier vous permettra de comprendre en vous amusant comment est produite l’électricité et les actions menées par la centrale pour la biodiversité

Cet été, décorez votre jardin

durée 1h30 – sur inscription- à partir de 5 ans.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Respect des mesures sanitaires et port du masque obligatoire.

Annulation possible en raison des conditions météo et en fonction du nombre d’inscrits (3 enfants minimum).

Parking gratuit

Aire de pique-nique