La biodiversité sera également au coeur de cette journée avec la participation d’un ingénieur écologue et d’une naturopathe, historique avec la réhabilitation d’un ancien lavoir et eau potable avec la présentation du circuit de l’eau depuis son captage jusqu’au robinet de chaque abonné.
Découverte de l’eau sous tous ses aspects – Journées Européennes du Patrimoine
De nombreuses visites seront organisées pour voir l’eau sous toutes ses forme. Une animation spéciale jeunesse sur le sentier pédagogique permettra aux plus jeunes de prendre conscience de la richesse que représente l’eau.
route du Bois de l'Ane 26260 Chavannes Tél. 04 75 45 11 48