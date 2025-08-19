Découverte des amandes et des plantes médicinales par Doro Terra et Hervé Lauzier

Découvrez les plantes médicinales de façon ludique, sur le Domaine d’ Hervé Lauzier, amandiculteur en Drôme Provençale

Le groupe est de petite taille afin de veiller la qualité de l’information et à la sécurité des participants.

Niveau : Débutant à intermédiaire

Niveau de marche : Facile, sentier sans engagement technique mais le sentier empruntant des chemins naturels, il est donc recommandé de porter des chaussures fermées type baskets ou de randonnée. Certains sentiers peuvent accueillir les poussettes ( merci de vous en assurer en me contactant par téléphone)

Distance : moins de 500m

Au programme :

17h30 à 18h30 : balade découverte des plantes médicinales sur le domaine avec Doroterra

18h30 à 19h30 : Hervé vous emmène avec lui dans ses champs d’amandiers à vous expliquer les différentes espèces et vous offrir la lecture e de quelques poèmes écrits de sa main

Place à la dégustation des amandes

Chaque participant recevra un cadeau, un livret résumé ( pour les adultes) et un cahier ludique ( pour les enfants)

Pensez à vous équiper de :

– 1litre d’eau/ personne

– Casquette, chapeau pour se protéger du soleil + crème solaire

Tarif :

20EUR / Adulte

5EUR : Enfant de 6 à 15 ans

Gratuit pour les moins de 6 ans

45EUR : Forfait famille ( 2 Adultes + 2 enfants)