Découverte des amandes et des plantes médicinales par Doro Terra et Hervé Lauzier

Découvrez les plantes médicinales de façon ludique, sur le Domaine d’ Hervé Lauzier, amandiculteur en Drôme Provençale
Le groupe est de petite taille afin de veiller la qualité de l’information et à la sécurité des participants.
Niveau : Débutant à intermédiaire
Niveau de marche : Facile, sentier sans engagement technique mais le sentier empruntant des chemins naturels, il est donc recommandé de porter des chaussures fermées type baskets ou de randonnée. Certains sentiers peuvent accueillir les poussettes ( merci de vous en assurer en me contactant par téléphone)
Distance : moins de 500m
Au programme :
17h30 à 18h30 : balade découverte des plantes médicinales sur le domaine avec Doroterra
18h30 à 19h30 : Hervé vous emmène avec lui dans ses champs d’amandiers à vous expliquer les différentes espèces et vous offrir la lecture e de quelques poèmes écrits de sa main
Place à la dégustation des amandes
Chaque participant recevra un cadeau, un livret résumé ( pour les adultes) et un cahier ludique ( pour les enfants)
Pensez à vous équiper de :
– 1litre d’eau/ personne
– Casquette, chapeau pour se protéger du soleil + crème solaire
Tarif :
20EUR / Adulte
5EUR : Enfant de 6 à 15 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans
45EUR : Forfait famille ( 2 Adultes + 2 enfants)