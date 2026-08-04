parmi les participants:
-Am-arts, l’artiste Opiedsnus
– Atelier expo-vente Gil Plasticien
– Atelier du 4
– Atelier Jonas
-Galerie Happ’art : exposition autour de la révolution du smartphone, par Catherine Boyer, Philippe Moulec et Jean-François Tixier (photographes)
Découverte des galeries et ateliers d’art : Dimanche des peintres et des sculpteurs
Dans le cadre du Dimanche des Peintres et des sculpteurs, organisée par la Ville de Romans : partez à la rencontre des artisans d’art de la rue pêcherie.
ils ouvrent les ports de leur galerie et atelier…
Rue Pêcherie 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 05 51 51
parmi les participants: