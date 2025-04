Partez à la découverte des plantes médicinales entre le Village et la Forêt de Marsanne le mercredi 23 avril de 14h à 16h30. Le point de rendez-vous est au bureau d’information touristique de Marsanne à 14h. Sur réservations.

Découvrez les plantes médicinales au travers de cette balade comme celle proposée le mercredi 23 avril.

2h30 de balade, 3km et 150 mètres de dénivelé.

– Bienfait et usage des plantes

– Histoires et légendes

– Cahier d’activités ludiques pour les enfants

– + de 20 plantes abordées

Réservations auprès de l’Office de Tourisme de Montélimar Agglomération :

5EUR / adulte

2EUR / enfant (8 à 13 ans)