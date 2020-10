Découverte du VTT à assistance électrique – Julien Miaille encadrement cycliste

Cette activité d’une durée de 3 heures vous permettra de découvrir la pratique du VTTAE. Que vous soyez cycliste confirmé ou néophyte, votre guide choisira un parcours adapté et vous donnera des conseils pour profiter au mieux de votre expérience et évoluer en sécurité.

Après une prise en main du matériel vous partirez sur une boucle VTT de 25km environ sur les chemins des Ramières et du mont Brian.

Pour participer à cette randonnée VTT facile il faut être capable de rouler à vélo sur des chemins comportant des petits obstacles (racines, petits cailloux). Il faut également être capable de pratiquer une activité physique d’intensité légère à modérée pendant 2h30.

L’activité est ouverte aux enfants à partir de 1,33m.

La prestation comprend la location d’un VTTAE et d’un casque ainsi que le guidage et les conseils d’un moniteur-guide.