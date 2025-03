Découverte Ludique de l’exposition  » Forêt, Maison des animaux « 

Venez plonger au coeur de le forêt, vous glisser dans la peau des animaux, vivre à leur échelle… Où dorment les loirs ? Que mangent les vers de terre ? Comment les oiseaux prennent-ils leur douche ?

Dans cette exposition sensible et poétique, la forêt est organisée à l’image d’une maison humaine. Vous pourrez ainsi y retrouver la chambre du faon, la cuisine de l’écureuil ou encore la salle de bain du blaireau… Le tout agrémenté de livres à feuilleter, panneaux à soulever et illustrations à observer (réalisées par Evelyne Mary, illustratrice jeunesse).

Un parcours ludique pour éveiller les sens et sensibiliser au monde animal qui nous entoure, juste là, à deux pas de chez nous.