Programme :
14h : accueil autour d’un café/jus de fruit avec présentation succincte de VINCI Autoroutes – notre réseau, nos valeurs, nos missions, nos métiers (en salle)
14h30 : visite du PC sécurité, les yeux et les oreilles du réseau autoroutier, avec la responsable du service (rencontre des salariés en poste)
15h10 : rencontre avec un.e Ouvrier.ère Autoroutier qui expliquera son métier et présentera son fourgon jaune et son équipement (en extérieur)
15h45 : retour en salle pour échanger sur les visites
16h : fin de l’évènement
Découverte métiers exploitation/sécurité – Semaine de l’Industrie
Présentation des métiers exploitation/sécurité chez Autoroutes du Sud de la France.
échangeur Valence Nord 26500 Bourg-lès-Valence
