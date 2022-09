Décrochage en musique

Une soirée de musique à l’occasion du dernier jour de l’exposition de Jean-Noël

Bachès. Du minimalisme éthéré d’Arvo Pärt, les notes flottantes dans le temps de Morton Feldman, passant par les courants d’airs Baroques de Bach.

Pour l’occasion il y aura aussi une traduction musicale par Tisha Mukarji

et Chloé Parisot qui interroge l’espace avec des silences cadrés par des

notes délicates.

Avec Chloé Parisot (alto) et Tisha Mukarji (piano).

Programme : Arvo Pärt – Fratres, Spiegel im Spiegel

Bach – BWV 721 Morton Feldman – The Viola in my life