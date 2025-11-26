Rencontre

Dédicace et rencontre avec Serge Montfort

Nous aurons le plaisir d’accueillir , auteur et illustrateur de la célèbre série , pour une séance dédicace.

Le 29/11/2025 10:30

95 rue Clair 26750 Saint-Paul-lès-Romans Tél. 04 75 05 50 00

Gratuit pour les visiteurs

: Serge Monfort débute dans le magazine avant de créer, en 1992, sa série jeunesse , une BD animalière qui fait découvrir la faune sauvage d’Europe aux jeunes lecteurs. Primé au Festival d’Angoulême, il fonde ensuite les **Éditions Crayon Vert**, où il poursuit l’aventure de Toupoil à travers des albums mêlant humour, nature et documentaires réalisés avec des scientifiques.

*, ?-*, * ? *, * *… de belles histoires pour petits et grands !
Venez le rencontrer, découvrir son univers et repartir avec une BD dédicacée.