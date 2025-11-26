Dédicace et rencontre avec Serge Montfort

: Serge Monfort débute dans le magazine avant de créer, en 1992, sa série jeunesse , une BD animalière qui fait découvrir la faune sauvage d’Europe aux jeunes lecteurs. Primé au Festival d’Angoulême, il fonde ensuite les **Éditions Crayon Vert**, où il poursuit l’aventure de Toupoil à travers des albums mêlant humour, nature et documentaires réalisés avec des scientifiques.
Venez le rencontrer, découvrir son univers et repartir avec une BD dédicacée.