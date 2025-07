Qu’est que le défi vélo ; Nous sommes une équipe de sapeurs-pompiers volontaire, professionnel et retraité du SDIS 26 (Drôme). Depuis 4 années nous participons au défi vélo en marge de notre Congrès national annuel.

Le but, Relier à vélo de route son département, départ d’une caserne ou de l’Etat Major du SDIS 26, à la ville organisatrice du Congrès de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF), pour cette Année au Mans.

Au programme 620 km avec 5000 m de dénivelé positif sur 5 jours. Une vingtaine de personne composent l’équipe (cycliste, et assistant) le projet est soutenu par Le SDIS 26, L’Union départemental, quelques amicales et des partenaires privés.