Epreuve 1 : Trail de 10 km
Parcourez des sentiers pittoresques sur une distance de 10 km, découvrant les paysages spectaculaires de la Drôme. Ce trail est conçu pour les amoureux de la course en pleine nature, offrant un défi stimulant dans un cadre à couper le souffle.
Epreuve 2 : Vétathlon (Individuel ou en Relais)
Cette épreuve unique combine la course à pied et le VTT, testant non seulement votre endurance, mais aussi votre agilité. Choisissez de relever ce défi seul(e) ou en formant une équipe de relais, renforçant ainsi l’esprit d’équipe et de camaraderie.
Défi X Sport Drôme
3 épreuves : trail de 10 km, vétathlon relais et vétathlon solo ( 10 km de trail + 19 de VTT )
