Défilé – Créateurs Die

Seconde édition du défilé de mode éthique et seconde main « édition été 2023 ».

Cet événement est accompagné par la Mairie de Die en partenariat avec les acteurs de la seconde main et les couturiers locaux.

N’hésitez pas à envoyer un message afin de prendre des renseignements et vous inscrire au plus vite à : defileadie@mailo.com