Des cépages emblématiques

Cinq vins soigneusement sélectionnés pour révéler les facteurs naturels et humains qui forgent l’identité unique de ce terroir d’exception. Nous plongerons dans les notions de cru, parcellaire, minéralité, potentiel de garde, accords mets et vins… et surtout de PLAISIR autour de nos cépages emblématiques : Syrah, Marsanne et Roussanne !

Sur réservation.