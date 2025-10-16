En ce moment à la ferme : pommes, poires, kakis, les dernières figues, et les premières noix. Jus de pommes, miels, vinaigre de cerise ou de pommes et confitures de figues ou abricots.
Des curiosités à découvrir mais je ne vous en dis pas plus, c’est une surprise !
Quelques légumes des collègues et les dernières tomates anciennes seront aussi à la vente.
Dégustation de grenades
Dégustation de grenades à pépins mous : des propriétés fantastiques pour la santé car elles sont anti vieillissement !
44 rue du Vivarais 26320 Saint-Marcel-lès-Valence Tél. 06 21 09 19 52
