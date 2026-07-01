Prépare-toi à retrouver tes vendredis soir sur la terrasse du Delta autour d’un apéro à partager entre amis ou en famille et de musique qui donne envie de profiter de l’été. Chaque vendredi, retrouve une programmation musicale qui évolue au fil des semaines :
DJ sets DUB, Techno, House, UK Bass…
Concerts live aux influences venues des quatre coins du monde.
Des vendredis où le son change, mais l’esprit reste le même 😕 Cuisine maison, De bons drinks, Sunset, bonne ambiance et musique jusqu’à 23h.
Delta Social Club – Dembele Dezoumba (live)
Musique Live avec une ambiance différente chaque vendredi de l’été. Ce soir Musique Africaine, Afro Blues !
Le Gap 26340 Vercheny Tél. 07 87 32 88 10
Prépare-toi à retrouver tes vendredis soir sur la terrasse du Delta autour d’un apéro à partager entre amis ou en famille et de musique qui donne envie de profiter de l’été. Chaque vendredi, retrouve une programmation musicale qui évolue au fil des semaines :