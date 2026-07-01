Concert
Delta Social Club – Vine
Live avec une ambiance différente chaque vendredi de l’été. Ce soir House, Tech House !
Le 17/07/2026 19:00 Informations complémentaires
Le Gap 26340 Vercheny Tél. 07 87 32 88 10
Gratuit pour les visiteurs
Live avec une ambiance différente chaque vendredi de l’été. Ce soir House, Tech House !
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