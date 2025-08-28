Visites

Démonstration et visite de l’atelier « Demoiselle Absolue » – Journées Nationales des Artistes

Dans le cadre des Journées Nationales des artistes, l’atelier « Demoiselle Absolue » situé entre Barbières et Rochefort Samson vous ouvre exceptionnellement ses portes !

du 13/09/2025 10:00 au 14/09/2025 18:00

50 chemin des Roses 26300 Rochefort-Samson Tél. 06 25 21 12 62

Gratuit pour les visiteurs

Au programme : Découverte de la teinture végétale sur étoffes de Lin Français, à travers des tentures murales, des totems et objets usuels. Démonstration de la décoction de plantes et de la teinture des tissus, sur place à Rochefort Samson dans la Drôme, le samedi 13 et dimanche 14 Septembre 2025.