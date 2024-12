DÃ©monstrations culinaires avec les olives noires et l’huile d’olive de Nyons AOP

Venez apprendre les trucs & astuces de chef et faire le plein d’idées recettes pour des repas autour des olives noires et de l’huile d’olive de Nyons AOP !

A l’occasion de la Fête de l’Olive Piquée et des vins du terroir, participez à nos animations culinaires dédiées à l’huile d’olive et aux olives noires de Nyons AOP ! Les démonstrations culinaires sont des moments conviviaux où les chefs vous montrent comment réaliser la recette, une dégustation est proposée en fin de démonstration.

Au programme :

10h30 – Bouchées aux Olives noires de Nyons AOP, par Jean-Jacques Galliffet

14h30 – Panisse nyonsaise aux Olives noires et à l’Huile d’olive de Nyons AOP par Jean-Jacques Galliffet

15h45 – Recettes de fêtes à l’Huile d’olive

et aux Olives noires de Nyons AOP par Alexandra, France Olive-Maison des Huiles d’olive et Olives de France