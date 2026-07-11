« Dernier Cri » par la cie Brute Ficelle – La Roche de Glun

Venez à la représentation du C.R.I. (Collectif pour une Révolte Inhumaniste) qui regroupe dans un castelet, différents êtres ou non-êtres, souffrants de leur relation à » l’humanité » et prônant donc » l’inhumanité » comme une solution juste et solidaire.

Les chansons sont des coups de gueule, des visions décalées et poétique sur » l’oeuvre humaine « , tandis que les inter-morceaux laisseront entrevoir l’histoire du C.R.I., de ses protagonistes et du drame que ce castelet renferme.

La Compagnie est accueillie toute la semaine en résidence sur le territoire, elle intervient avec des ateliers de pratique artistique, avec le Centre de Loisirs Seb sport événement et l’EHPAD Ma Reverdy.

Ce projet est mené dans le cadre des vacances culturelles, avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, et de la démarche d’action culturelle et d’Éducation aux Arts et à la Culture (EAC) portée par ARCHE Agglo avec la DRAC et la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de l’Ardèche et le Département de la Drôme.

L’objectif est de permettre à tous les habitants d’ARCHE Agglo de rencontrer des créateurs et leurs oeuvres, d’expérimenter des pratiques artistiques et culturelles et de développer un regard critique. Ces projets sont également menés grâce à une dynamique de coopérations sur le plan culturel sur l’ensemble du territoire.

A partir de 7 ans

Durée : 30 min