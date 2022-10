« Des chèvres » de Johanna Autin

MAPRAA 5ème édition du réseau d’expositions 12/12/12 : 12 artistes / 12 lieux / 12 départements.

En Résonance avec la Biennale de Lyon 2022

Vernissage Vendredi 21 octobre 2022 à 18h30

Cette exposition s’est construite à partir de périodes de création en immersion dans des fermes caprines de Drôme et d’Ardèche, à la rencontre des éleveurs et éleveuses, des chèvres, de leurs fermes et de leurs territoires.

Ce processus a été l’occasion d’une collaboration entre la plasticienne Johanna Autin et la chorégraphe Amandine Dorel de la Compagnie Le Cri de la Fourmi durant quatre saisons en 2017. Cette rencontre entre matière et mouvement a donné forme au spectacle » La Chèvre et le Chou » et à l’exposition » Des Chèvres « .

Johanna Autin s’inspire des langages, formes, des gestes, des matières, des sons et des questionnements que partagent au quotidien les humains et les chèvres qui travaillent ensemble dans un contexte d’élevage paysan.

Elle transforme des matériaux d’origine agricole: cornes, cuir, peaux, blocs de sel, crânes, ficelle, pour raconter nos liens multiples, réels et imaginaires, avec les animaux qui contribuent à la production d’une partie de notre nourriture.