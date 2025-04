Exposition « Des fils, des fibres et du bois » avec les créations textiles de Christine Poirier et les sculptures de Zappy.

Le printemps est bien en place et après les diverses occupations qui nous ont tenu à l’intérieur, il est grand temps de sortir, flâner et visiter.

Pour cette première expo au Temple de Venterol, nous vous invitons à découvrir les créations de Christine POIRIER, tisserande professionnelle, qui vous présentera ses toutes nouvelles tapisseries-tentures réalisées dans des matériaux nobles et/ou insolites comme la soie, le bambou, des dentelles et même des cravates…

Accompagnée de ZAPY, sculpteur qui nous transporte dans ses pays imaginaires avec des masques atypiques, avec les montages savants de ses sculptures et de ses meubles.

Les deux artistes vivent et travaillent dans le Beaujolais depuis de nombreuses années.