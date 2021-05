Des fourmis dans les mains & 3MA

La Bizz’Art Nomade propose deux soirées de concert les 10 et 11 juin 2021 au

10 juin – Des Fourmis Dans Les Mains :

(formation septet) Contournant les clichés pour appréhender le monde, ayant pour envie de transmettre des paroles de liberté, par ses histoires inventées ou inspirées de ses rencontres, Laurent Fellot pose un regard tendre sur le monde, envoie des messages en cartes postales, une réflexion du vivant en poésie rendant l’ordinaire extraordinaire. Autour de lui, six compagnons de route virtuoses soutiennent habilement l’originalité du propos. Cordes, peaux, choeurs et vents dialoguent, se percutent et s’harmonisent dans un tourbillon musical effréné, abolissant les frontières musicales. Car c’est bien de cela qu’il s’agit: transmettre une émotion, en appeler aux sens, s’unir dans la révolte, partager cette joie d’être ensemble.

Et découvrez avant le concert, la sortie d’atelier menée par Laurent Fellot. Les élèves du collège de Cléon d’Andran ont écrit et mis en musiques leurs propres textes avec l’artiste durant l’année scolaire. Une action culturelle produite par la Bizz’Art Nomade avec le soutien de La Drôme et La Sacem.

11 juin : 3MA

(Ballaké Sissoko, Driss El Maloumi, Rajery / Mali, Maroc, Madagascar)

Trois cadors des cordes pincées qui, depuis leur rencontre en 2006, sèment partout où ils passent émotions fortes et enchantements durables. Chez eux, la virtuosité n’est pas plus un tremplin pour l’ego qu’un prétexte à des joutes démonstratives : elle fluidifie leur parole commune, renforce leur écoute mutuelle. Elle fait surtout d’eux de grands conteurs, maîtres dans l’art d’un récit qui, au-delà des mots, captive les âmes et saisit les coeurs. De l’eau chantante des mélodies au feu continu de l’inspiration, de l’air vibré des cordes à la terre nourricière des traditions… tous les éléments sont réunis pour qu’à chacune de leurs retrouvailles, ces trois titans créent un monde de musiques à part entière. Un monde libre, « dépassant les appartenances culturelles et géographiques » pour embrasser un horizon toujours plus large – en un mot : plus humain.