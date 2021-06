Des Fourmis dans les mains en concert

Cordes, peaux, choeurs et vents dialoguent, se percutent et s’harmonisent dans un tourbillon musical effréné, abolissant les frontières musicales.

Contournant les clichés pour appréhender le monde, ayant pour envie de transmettre des paroles de liberté, par ses histoires inventées ou inspirées de ses rencontres, Laurent Fellot pose un regard tendre sur le monde, envoie des messages en cartes postales, une réflexion du vivant en poésie rendant l’ordinaire extraordinaire. Autour de lui, six compagnons de route virtuoses soutiennent habilement l’originalité du propos. Cordes, peaux, choeurs et vents dialoguent, se percutent et s’harmonisent dans un tourbillon musical effréné, abolissant les frontières musicales. Car c’est bien de cela qu’il s’agit: transmettre une émotion, en appeler aux sens, s’unir dans la révolte, partager cette joie d’être ensemble.