Des idées noires

Aujourd’hui l’isolement, la dépression et le suicide des séniors sont des réelles préoccupations de santé publique. La cie de l’Envol-Troupuscule s’empare de ces thématiques avec un groupe de séniors pour créer ce spectacle de théâtre forum

Faire connaitre les signes précurseurs d’une tentative de suicide. Le théâtre-forum invite le public, à venir sur scène, faire des propositions qui tentent d’améliorer la situation, en remplaçant le personnage en difficulté. Ce forum permet de s’entraîner à comprendre et pouvoir agir dans la vie de tous les jours face à des situations problématiques. Il suffit parfois d’une parole, d’un geste, d’une attention pour briser la spirale de l’isolement, de la dépression et du suicide. Le spectacle aborde les difficultés traversées par certains séniors face à l’isolement et la dépression. Comment repérer les signaux d’une personne

en détresse psychique ? Comment l’aider ?

Venez partager votre expérience et votre curiosité