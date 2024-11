Des Oiseaux / Cie Aniki VÃ³vÃ³

Face à l’extinction actuelle de nombreuses espèces animales, notamment celles des oiseaux, La Cie Aniki Vóvó refuse de céder au désespoir. Elle décide au contraire de célébrer le vivant, de faire monter l’énergie et la joie vitale dans les corps, malgré l’adversité. Dans un élan survivaliste et joyeux, cinq figures hybrides, à la fois humaines et oiseaux, évoluent en direction de leur dernière danse. Leur ramage mêle chant, bruitages, percussions aux échos de samba, frevo, et autres musiques brésiliennes, composent un véritable orchestre de volatiles. Leur gestuelle et leur plumage empruntent autant aux danses de carnaval qu’aux parades nuptiales des oiseaux de paradis. Des Oiseaux, un univers étourdissant de couleurs, un langage corporel unique, l’annonce d’une dernière fête.

Tout public dès 6 ans – Durée : 1h10