Le festival de photo itinérance s’arrête cette année, mais un collectif d’habitants motivé poursuit ce projet photo et vous propose cette année encore une exposition de leur création. Le Thème » Des pieds et des mains «

Les vendredis 16 et 23 Septembre de 15h à 18h30

Les samedis 17 et 24

les dimanches 18 et 25: de 10h à 12h et de 14h30 à 19h