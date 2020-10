Destockage de Chaussures

Pour votre sécurité, du gel hydro-alcoolique sera à votre disposition partout dans le magasin et un seul sens de circulation. Port du masque obligatoire !

Plus de 1000 paires de chaussures échantillons (pointure 37/38) au prix de 29.90 EUR à 89.90 EUR

Mais aussi plus de 800 paires de chaussures du 36 au 41 au prix de 29.90 EUR à 99.90 EUR

Vous trouverez également des chaussures Hommes du 40 au 45 au prix de 39.90 EUR à 79.90 EUR

et bien sûr un large choix de sac à mains avec une réduction de -50%