Destockage du Secours Populaire

Le Secours Populaire organise un grand déstockage avant les vacances de Noël.
On compte sur votre générosité.

Le 18/12/2025 10:00

41 avenue de Verdun 26000 Valence Tél. 04 75 40 96 00

Gratuit pour les visiteurs