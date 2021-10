Détours 6ème édition

DETOURS vous invite cette année au camping. Vous y attendent, artistes plasticiens, philosophes, poètes, architectes … Ils vous entraîneront dans un cheminement au sein de l’art et de leurs pratiques par le biais de conférences, performances, débats…

Programme détaillé téléchargeable le site internet détournumérique.fr

Pour sa sixième édition, toujours ancrée dans les expressions artistiques contemporaines, Détours 2020/21 s’ouvre comme un festival et propose à son public de se poser quatre jours dans un camping en Drôme provençale, au coeur d’un territoire déjà maillé par un réseau de centres d’arts

Pourquoi un camping ? Le camping est un lieu particulier, une sorte de parenthèse dans la réalité de nos vies, c’est un temps immobile au coeur d’un mouvement, d’un voyage.

Construit sur les usages du territoire, le programme de Détour au camping vous engage à les explorer à travers des propositions artistiques, des conférences, des performances, des formes littéraires, scientifiques et touristiques. Ce cheminement, nous le suivrons ensemble car le public n’est pas seulement écoutant, mais participant selon les formats proposés. Les intervenants résident au camping, les repas collectifs partagés sont des moments d’échange.

AU CAMPING est le premier essai d’une suite d’expériences nomades portées par le programme européen de recherche GIPSY, initié par le laboratoire des intuitions basé à L’ESA de Tours, sous la direction de Thierry Mouillé

Associée à cette édition de DETOURS, une résidence-mission dans le domaine des Arts visuels proposée par Angle Art Contemporain, La Maison de la Tour/Le Cube : » Partage de pratiques artistiques contemporaines : Itinérances sur un territoire » avec les artistes Linda Sanchez et Baptiste Croze proposée par Angle Art Contemporain La Maison de la Tour/Le Cube. Les deux artistes appréhendent le territoire comme un carnet de création, un espace de sculpture, un atelier.

La 6ème édition de DÉTOURS ePLANst une programmation proposée par la Coopération des Centres d’Art contemporain de Drôme Provençale, et coordonnée par La Maison de la Tour et Angle Art Contemporain, ouvrant sur des champs artistiques variés (visuel, sonore, vidéo, numérique, installation).

Pour une découverte de lieux et de moments qui s’ajoutent à la programmation de chaque centre d’art installé sur le territoire : Galerie Eric linard (La Garde Adhémar)- Angle Art contemporain (Saint-Paul-Trois-Châteaux) – Espace Ducros (Grignan) – CAC de St Restitut – Maison de la tour / Le Cube (Valaurie)