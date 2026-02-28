Dictée + apéro

Pour cette 5? édition, nous innovons avec une nouvelle formule : un moment à la fois convivial et propice à la réflexion, organisé un dimanche matin, suivi d’un apéritif pour prolonger les échanges.

Le 08/03/2026 11:00

7 rue de la Liberté 26300 Bésayes Tél. 04 75 02 23 06

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Cette année, les textes mettront à l’honneur le thème de la famille et de la transmission.
Ouvert à toutes et tous, sans inscription.
Au plaisir de vous retrouver nombreux !