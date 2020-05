Didier Le Gleuher : encres et sculptures

Pour Didier Le Gleuher être artiste est un choix de vie et cet engagement devient une quête personnelle toute aussi inévitable que le passage du temps.

Une harmonie fracturée est au coeur de son travail ; elle nous parle de vulnérabilité, de devenir, elle est la signature d’un artiste en constant renouvellement…

La neutralité du support est primordiale dans sa démarche de création.

Le commencement de la fabrication d’une oeuvre se fait sous contrôle maximum, d’où l’utilisation de surfaces immaculées et/ou de volumes à créer à partir de matière première transformable afin d’éloigner toute influence.

De là, l’orientation du travail se joue avec les premiers éléments inscrits qui en induisent d’autres et ainsi de suite. Le contrôle de l’oeuvre va s’échapper et laisser libre cours au temps, à la patience, à la répétition. Les aspérités de la matière, les incidents de parcours sont utilisés pour qu’en fin de compte le hasard guide les gestes jusqu’à l’aboutissement de l’oeuvre.

Un travail artistique est un acte d’une grande solitude ou chaque oeuvre est une trace dans le chemin personnel de l’artiste.

Extrait du texte « Raison d’être » de Janine Lajudie