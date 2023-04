Dieulefit Urban DH Race 2023

Au programme pour les spectateurs :

Initiation trottinettes électriques,

Expositions,

Pumptrack ouvert à tous, à partir de 2 ans,

Big Airbag à l’arrivée, spectacle garanti ! (Accessible à tous à la clôture de la course)

La course sera clôturée par la remise des prix en fin de journée.

L’événement se prolongera avec l’arrivée de Food Trucks et d’un DJ pour la soirée.

Pour s’inscrire : https://inscriptions.perfevent.com/veloxyroc/select_competition

La course est limitée à 130 pilotes.

Une catégorie Handisport est ouverte !