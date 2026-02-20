Au programme : Une heure et demie de chansons françaises incontournables à chanter et danser. Que vous soyez en situation de handicap ou non, venez profiter d’un moment de musique, de rires et de convivialité. De Joe Dassin à Jonnhy… de Dalida à Louane… un véritable tour de chant où chacun trouve sa chanson préférée. Un seul mot d’ordre : Le plaisir d’être ensemble et de faire la fête !
Concert, Conférence
Différents mais ensemble! – Concert final dansant
Valérie et Julien vous donnent rendez-vous pour un concert plein de bonne humeur et d’énergie !
Le 28/03/2026 14:30 Informations complémentaires
20 rue de la Republique 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 72 79 70
Gratuit pour les visiteurs