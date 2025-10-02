Trente ans plus tard, le monde a encore changé mais son ballet intemporel a fait le tour du monde. Dans un jardin à la française, le chorégraphe nous entraîne dans des jeux de séduction du Grand Siècle et du siècle des Lumières en convoquant notre imaginaire classique musical ou littéraire : pages célèbres de Mozart, Carte du Tendre et Liaisons dangereuses.
Mais Angelin Preljocaj s’affranchit de la tradition en introduisant une bande sonore contemporaine et une grammaire chorégraphique composée de lignes brisées ou d’élans sensuels. À l’image du dernier pas de deux où les corps tournoient pour un baiser langoureux : un moment de grâce devenu la signature de ce ballet
Diffusion ballet Le Parc
Dans le cadre de la Micro-Folie, diffusion exceptionnelle du ballet Le Parc. Qu’en est-il aujourd’hui de l’amour, se demandait Angelin Preljocaj en 1994, lors de la création du Parc pour l’Opéra national de Paris. Musique Wolfgang Amadeus Mozart.
Rue des Pénitents 26700 Pierrelatte Tél. 04 75 04 07 98
