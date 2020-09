Diner-Spectacle Halloween chez Dani Lary : Réservé aux Adultes

Venez fêter Halloween dans une ambiance maléfique mêlant pyrotechnie, déambulations et grandes illusions. Vous serez accueillis par les plus célèbres personnages d’horreur du cinéma, zombies, échassiers… L’illusionniste Dani Lary, le plasticien James Iron et la belle Fiona Furioza vous réservent bien d’autres surprises pour une soirée sexy d’anthologie… frisson garanti !