Disco Soupe n°2

Une Disco Soupe, c’est une session collective de cuisine de fruits et légumes rebuts ou invendus (récupérés auprès des producteurs ou des supermarchés) dans une ambiance musicale et festive

Dans le cadre de la journée nationale de sensibilisation au gaspillage alimentaire; nous proposons de cuisiner ensemble et de mettre en valeur ces produits écartés de la vente conventionnelle. nous cherchons également à permettre une redécouverte du plaisir de cuisiner ensemble et une rééducation à la cuisine saine et équilibrée (en toute simplicité).