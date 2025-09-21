La peinture occidentale est faite de matières et de couleurs ajoutées. Charles Segard-Noirclère, use d’un processus inverse par l’emploi de pigments exclusivement naturels. La disparition de l’humain pose l’absence comme une empreinte, une présence autre.
Disparaître, pour mieux apparaître ?… Quelle forme prendrait notre absence à l’heure où notre présence sature les espaces naturels ?
En calligraphiant ses » esprits « , L’artiste, ne trace pas leur portrait, il met en évidence l’espace que marque leur passage à travers notre perception. La relation entre l’intime en nous et l’univers autour, se construit dans cette vacuité. La peinture alors devient » l’endroit du lien » . Les » esprits » de Charles Segard-Noirclère nous invitent à dialoguer avec, ce qui disparaît. Ils nous renvoient à nos propres absences (deuil, abandon, solitude).
Des absences à vivre non comme une fin, mais comme un dialogue entre le dedans et le dehors, les forces et les mystères qui nous traversent et cet élan commun qui lie les êtres et les choses dans l’expérience de l’être.
« Disparaître » exposition de Charles Segard-Noirclère
Vernissage Vendredi 26 septembre à 18h00
1 rue des écoles 26230 Valaurie Tél. 04 75 96 01 29
