DJ set d’Ultraviolence

Après des années comme DJ résident dans des discothèques et des bars Valentinois, Romain décide de se faire plus discret, de jouer en son nom et d’imposer son propre style.

ULTRAVIOLENCE s’inscrit dans un univers très électro, avec des dj sets mélodieux et originaux, mêlants musique et références cinématographiques, mixant des musiques actuelles à des perles oubliées des 80’s/90’s.