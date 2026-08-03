Concert
DJ Set – Francis & Joël
Un DJ Set énergique, en plein centre de Die, au coeur des Jeux’Die 🙂
Le 06/08/2026 20:00 Informations complémentaires
Croissement St Marcel 26150 Die Tél. 06 98 98 28 17
Payant
Un DJ Set énergique, en plein centre de Die, au coeur des Jeux’Die 🙂
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